Haberler
Yaşam
Başkan Erdoğan, TFF 1. Lig şampiyonu Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:42
Başkan Erdoğan, TFF 1. Lig şampiyonu Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i de zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti. Törende konuşan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, "Bu destek, kızlarımızın başarısının bir sonucudur. İnşallah nice şampiyonlukları bu otobüste kutlayacağız" dedi.