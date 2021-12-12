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Haberler Yaşam Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:00

Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Batuhan Karacakaya hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Batuhan Karacakaya yer alacak. Yarışmanın hayranları Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir? İşte Batuhan Karacakaya hayatı…

Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimzi senelerde şampiyonluk için yarışan Batuhan Karacakaya oldu. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Batuhan yaşında, nereli? İşte detaylar;

Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya'nın yaşı ise 24'tür. 24 yaşındaki Survivor Batuhan setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU KAÇ, KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu da Survivor 2021 ile birlikte cevabı en çok aranan sorular içerisinde yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir.

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Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Batuhan Karacakaya başarılı bir oyuncudur. Genç isim, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. Batuhan Karacakaya, mesleğiyle ilgili katıldığı programlar ve verdiği röportajlarda sık sık konuşmuştur. Batuhan Karacakaya ayrıca 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

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