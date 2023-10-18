Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

BATUHAN KUSURLU BULUNDU...

Kazanın ardından savcılık talimatıyla olay yerinde bilirkişi tarafından ön inceleme yapıldı. Yapılan ön incelemede Batuhan Yener Kaymak'ın karşıya geçmek istediği noktada yaya geçidi olmadığı, yaklaşık 50 metre yakında üst geçit olması nedeniyle kusurlu bulunduğu belirtildi.





