Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

Feci kaza, önceki gün akşam saatlerine Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a, M.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Kaymak, kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaymak'ın cenazesi dün memleketi olan Edirne'de bulunan Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. BATUHAN KUSURLU BULUNDU... Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.Y., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y.'nin savcılık ifadesinde bir anda kaza olduğunu, yolda Batuhan'ı görmediğini, çarptığında ise hemen fark ederek aracını durduğunu söylediği öğrenildi. Bu arada kazanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, yolun karşısına geçen Kaymak'a otomobilin çarptığı ve gencin yola savrulduğu anlar yer aldı.