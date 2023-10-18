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Haberler Yaşam Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:35

Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

Acı olay İzmit'te yaşandı. Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın (21) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

Feci kaza, önceki gün akşam saatlerine Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a, M.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

Kaymak, kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaymak'ın cenazesi dün memleketi olan Edirne'de bulunan Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

BATUHAN KUSURLU BULUNDU...
Kazanın ardından savcılık talimatıyla olay yerinde bilirkişi tarafından ön inceleme yapıldı. Yapılan ön incelemede Batuhan Yener Kaymak'ın karşıya geçmek istediği noktada yaya geçidi olmadığı, yaklaşık 50 metre yakında üst geçit olması nedeniyle kusurlu bulunduğu belirtildi.


Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.Y., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batuhan Yener Kaymak ölmüştü: Kaza anı ortaya çıktı!

M.Y.'nin savcılık ifadesinde bir anda kaza olduğunu, yolda Batuhan'ı görmediğini, çarptığında ise hemen fark ederek aracını durduğunu söylediği öğrenildi.

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