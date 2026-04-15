Bayat Ekmekleri Çöpe Atmayın! Bu Yöntemle İlk Günkü Gibi Taze Oluyor

TAVADA ISITMA YÖNTEMİ

Bayat ekmekleri tazelemenin en pratik yollarından biri tavada ısıtmaktır. Dilimlenen ekmekleri yağsız bir tavada kısık ateşte birkaç dakika ısıtmak, ekmeğin hem iç kısmının yumuşamasını hem de dışının hafifçe kızarmasını sağlar. Özellikle kahvaltılarda hızlı bir çözüm sunan bu yöntem, ekmeğe hoş bir aroma da kazandırır.