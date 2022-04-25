Bayram mesajları 2022: En güzel, dualı, anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ile sevdiklerinizin Bayramını kutlayın

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Uzaktaki akrabasına, eşine ve dostuna bayram mesajı ile en güzel dileklerini iletmek isteyenler kısa, uzun, anlamlı Ramazan Bayramı mesajları araştırması yapıyor. Birlik ve beraberliğin daha da önemli olduğu bu bayram günlerinde insanlar birbirlerine bayram mesajları gönderecekler. İşte özel olarak hazırlanan Bayram mesajları

ANLAMLI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah'a binlerce kez şükürler olsun.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.