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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 12.05.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 00:21

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan dini günler takvimine göre, bu yıl 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. 3 gün sürecek olan bu mübarek günün öncesinde gündemdeki en önemli maddelerden birisi oldu. kılınacak sorusuna cevap arayanlar için detaylar Diyanet tarafından yayınlandı. 13 Mayıs 2021 , , , , ve il il bayram namazı saatleri belli oldu. ile bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da bayram ezanı saati kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camilerde bayram namazının kılınabileceğini açıklamasının ardından gözler sorusunun cevabına çevrildi. 13 Mayıs'ta bayram namazını eda edecek olanlar için bilgisi de paylaşıldı. , , , , ve il il bayram namazı saatleri Diyanet'in sitesinden yayınlandı. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte, ve il il bayram namazı vakitleri…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Muğla, Kırşehir bayram namazı saatleri ve diğer tüm illerin bayram namazı vakitleri bilgisini paylaştı.

İşte, il il bayram namazı saatleri;

Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

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Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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