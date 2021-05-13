Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. 3 gün sürecek olan bu mübarek günün öncesinde bayram namazı saatleri gündemdeki en önemli maddelerden birisi oldu. Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arayanlar için detaylar Diyanet tarafından yayınlandı. 13 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri belli oldu. İstanbul bayram namazı saati ile bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da bayram ezanı saati kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri!