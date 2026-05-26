Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2026 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 16:33

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere Ankara, İzmir ve il il bayram namaz saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Bayram namazına gitmek isteyenler, bulundukları şehre göre namaz vaktini bu başlık altından sorgulayabiliyor. Peki, Diyanet'e göre 2026 bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bayram namazı saatleri yer alıyor. İstanbul bayram namazı saati 2026 başta olmak üzere Ankara, İzmir ve tüm illere ait bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bayram sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, yaşadıkları ile göre namaz saatini sorgulamaya başladı. Peki, Diyanet verilerine göre bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi il il bayram namazı saatlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvime göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:12'de kılınacak.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 81 ildeki bayram namazı saatleri listesine göre, Ankara'da bayram namazı saat 05:59'da eda edilecek.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı bayram namazı vakitlerine göre, İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat 06:25'te kılınacak.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

İşte diğer iller için bayram namazı saatleri:

Adana 05.55
Adıyaman 05.42
Afyonkarahisar 06.11
Ağrı 05.18
Aksaray 05.57
Amasya 05.45
Ankara 05.59
Antalya 06.14
Ardahan 05.17
Artvin 05.20
Aydın 06.23
Balıkesir 06.19
Bartın 05.57
Batman 05.30
Bayburt 05.28

Bilecik 06.10
Bingöl 05.31
Bitlis 05.25
Bolu 06.02
Burdur 06.14
Bursa 06.13

Çanakkale 06.24
Çankırı 05.54
Çorum 05.49
Denizli 06.19
Diyarbakır 05.34
Düzce 06.03
Edirne 06.20
Elazığ 05.36
Erzincan 05.53
Erzurum 05.25

Eskişehir 06.08
Gaziantep 05.47
Giresun 05.34
Gümüşhane 05.31
Hakkari 05.20
Hatay 05.54
Iğdır 05.14
Isparta 06.13

İstanbul 06.12
İzmir 06.25
Kahramanmaraş 05.48
Karabük 05.57
Karaman 06.03
Kars 05.16
Kastamonu 05.52
Kayseri 05.51
Kilis 05.49

Kırıkkale 05.56
Kırklareli 06.17
Kırşehir 05.55
Kocaeli 06.08
Konya 06.05
Kütahya 06.11
Malatya 05.40
Manisa 06.23
Mardin 05.33
Mersin 05.59
Muğla 06.23
Muş 05.27
Nevşehir 05.54
Niğde 05.56
Ordu 05.36
Osmaniye 05.51
Rize 05.26
Sakarya 06.06
Samsun 05.42
Şanlıurfa 05.41
Siirt 05.27
Sinop 05.45
Şırnak 05.26
Sivas 05.42
Tekirdağ 06.18
Tokat 05.43
Trabzon 05.29
Tunceli 05.34
Uşak 06.15
Van 05.20
Yalova 06.11
Yozgat 05.51
Zonguldak 05.59

Bayram Namazı Ne Zaman Kılınır, Kaç Rekattır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğup, ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden itibaren başlar ve zevâl vakti denilen güneşin tam tepeye dikilme zamanına kadar devam eder.

Bayram namazları ikişer rekattır. Toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla cemaat ile kılınması şarttır.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Öncelikle;

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekata kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

