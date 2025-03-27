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Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! "Ayırt etmek mümkün değil!"
Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
09:41
Mersin'de gerçekleştirilen dev operasyonda 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Uzmanlar"Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse mümkün değil ,kalpazanlar, artık eski yöntemlerle sınırlı kalmayıp, neredeyse birebir taklit ya da gerçek paralara çok yakın banknotlar üretiyorlar" ifadlerini kullandı. Öte yandan sahte dolar ve Türk Lirası nasıl anlaşılır? Kalpazanlar bu sahte banknotları hangi yöntemle piyasaya sürüyor? Vatandaş bu konuda neye dikkat etmeli? Bu soruların cevabı haberimizde...