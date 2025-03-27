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Haberler Yaşam Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! "Ayırt etmek mümkün değil!"
Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 09:41

Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! "Ayırt etmek mümkün değil!"

Mersin'de gerçekleştirilen dev operasyonda 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Uzmanlar"Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse mümkün değil ,kalpazanlar, artık eski yöntemlerle sınırlı kalmayıp, neredeyse birebir taklit ya da gerçek paralara çok yakın banknotlar üretiyorlar" ifadlerini kullandı. Öte yandan sahte dolar ve Türk Lirası nasıl anlaşılır? Kalpazanlar bu sahte banknotları hangi yöntemle piyasaya sürüyor? Vatandaş bu konuda neye dikkat etmeli? Bu soruların cevabı haberimizde...

Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! Ayırt etmek mümkün değil!

Dünya genelinde sahte para üretimi ve dağıtımında ciddi bir artış gözlemleniyor. Özellikle sahte dolarların yaygınlaşması, uluslararası finans sistemine tehdit oluştururken, bireyler ve işletmeler için büyük mali kayıplara yol açıyor. Türkiye'de de güvenlik güçleri bu tehlikeyle mücadelede kararlı adımlar atıyor.

Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! Ayırt etmek mümkün değil!

MERSİN'DE DEV OPERASYON: 7 MİLYON 99 BİN 200 SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para basan bir şebekeyi takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonrası matbaa kurarak sahte dolar üreten çete, gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. Baskında tam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar ele geçirilirken, üç şüpheli gözaltına alındı.

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Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! Ayırt etmek mümkün değil!

Ayrıca, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirmeye hazır A4 kâğıdı, para basma makineleri ve diğer sahtecilik ekipmanları bulundu. 2 milyon 299 bin 200 sahte doların ise piyasaya sürülmeye hazır olduğu belirlendi.

Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! Ayırt etmek mümkün değil!

UZMANLARDAN UYARI: SAHTE PARA ÜRETİMİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünya genelinde son yıllarda sahte banknot vakalarında ciddi artış yaşandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Özellikle küresel enflasyon nedeniyle nakit kullanımı arttı ve bu durum kalpazanların iştahını kabarttı. Günümüzde sahte para üreticileri, teknolojik imkanları kullanarak gerçek paralara çok yakın banknotlar basıyor. Hem kâğıt kalitesi hem de mürekkep kullanımı noktasında büyük ilerlemeler kaydedildi. Artık gözle ayırt etmek çok zorlaştı.

Bayram öncesi dikkat! 7 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi! Ayırt etmek mümkün değil!

Memiş, özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan 50 ve 100 dolar sahtecilik skandalına da dikkat çekerek, bu olayın etkilerinin hala devam ettiğini belirtti. Kamu bankaları eski ve yeni basım 50-100 doları kabul ederken, bazı özel bankaların hala bu paralara temkinli yaklaştığını ve döviz bürolarının komisyonla işlem yaptığını söyledi.