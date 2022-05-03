BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan ayı geride kalırken bayram tatili süresi bugünde gündemde aratılan konular arasında bulunuyor. Özellikle öğrenci ve çalışan kesim Ramazan bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ederken Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere Bilim Kurulu toplantısı ile Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalardan bayram tatiline yönelik karar çıkmamıştı. İşte bayram tatili sürecinde son durum