BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.