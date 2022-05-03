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Haberler Yaşam BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 07:36

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan ayı geride kalırken bayram tatili süresi bugünde gündemde aratılan konular arasında bulunuyor. Özellikle öğrenci ve çalışan kesim Ramazan bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ederken Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere Bilim Kurulu toplantısı ile Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalardan bayram tatiline yönelik karar çıkmamıştı. İşte bayram tatili sürecinde son durum

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlayan bayram tatili kaç gün sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Tatil planlarını Ramazan Bayramı tatil süresine göre yapanlar 2022 resmi tatil takvimine bakmayı da ihmal etmiyor. Bilindiği gibi Bayramı tatili Çarşamba günü son buluyor. Haftanın geriye kalan günleri Perşembe ve Cumanın resmi tatil olma ihtimali değerlendiriliyordu. Ancak konuya yönelik karar çıkmazken Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte son açıklamalar…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 3,5 gün olarak verildi.

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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1 MAYIS PAZAR: BAYRAM ARİFESİ

2 MAYIS PAZARTESİ: BAYRAMIN 1. GÜNÜ

3 MAYIS SALI: BAYRAMIN 2. GÜNÜ

4 MAYIS ÇARŞAMBA: BAYRAMIN 3. GÜNÜ

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, 5-6 Mayıs birleşti mi, ne zaman bitiyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

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