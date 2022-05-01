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Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:43

Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi

Bayram tatili süresi bayram için plan yapanların gündeminde yer alıyor. 2 Mayıs pazartesi itibarıyla başlayacak olan 3 günlük Ramazan Bayramı, cumartesi gününden etkilerini göstermeye başladı. Resmi tatilini daha uzun değerlendirmek isteyenler yolculuğa bayram öncesinde çıktı. Bu noktada 'bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?' soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının bu noktada belirleyici olması bekleniyordu. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu, birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu? İşte Ramazan bayramı tatili açıklaması...

Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi

Ramazan bayramı tatili hafta sonundan başladı. Özellikle resmi tatili değerlendiren çalışanlar ve öğrenciler bayram öncesinde büyükşehirlerden ayrıldı. Daha uzun bir tatil değerlendirmek isteyenler 'bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün?' sorularının cevabını Kabinede aradı. Ancak kabine kararlarından konuyla ilgili açıklama gelmedi. Bu noktada bayram tatili bazı şartlarda uzayabilirken bazı şartlarda da uzatılamıyor olabilir. Peki, nasıl? Resmi tatil takvimi ile Ramazan bayramı tatili ne zaman, kaç gün? 2022 Bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı? İşte cevaplar...

Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 3,5 gün olarak verildi.

Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?