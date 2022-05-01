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Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi
Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
09:43
Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman? 2022 resmi tatiller takvimi
Bayram tatili süresi bayram için plan yapanların gündeminde yer alıyor. 2 Mayıs pazartesi itibarıyla başlayacak olan 3 günlük Ramazan Bayramı, cumartesi gününden etkilerini göstermeye başladı. Resmi tatilini daha uzun değerlendirmek isteyenler yolculuğa bayram öncesinde çıktı. Bu noktada 'bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?' soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının bu noktada belirleyici olması bekleniyordu. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu, birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu? İşte Ramazan bayramı tatili açıklaması...