Ramazan bayramı tatili hafta sonundan başladı. Özellikle resmi tatili değerlendiren çalışanlar ve öğrenciler bayram öncesinde büyükşehirlerden ayrıldı. Daha uzun bir tatil değerlendirmek isteyenler 'bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün?' sorularının cevabını Kabinede aradı. Ancak kabine kararlarından konuyla ilgili açıklama gelmedi. Bu noktada bayram tatili bazı şartlarda uzayabilirken bazı şartlarda da uzatılamıyor olabilir. Peki, nasıl? Resmi tatil takvimi ile Ramazan bayramı tatili ne zaman, kaç gün? 2022 Bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı? İşte cevaplar...