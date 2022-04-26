Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs 2022 tarihinde başlıyor olacak. Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bayram tatili için yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca vatandaş gözlerini Ramazan Bayramı tatili için gelecek son dakika açıklamasına çevirmişti. Bu noktada; bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı şeklindeki sorulara yanıtları netlik kazandı. Peki; 2022 bayram tatili kaç gün oldu? İşte yanıtı!