BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN? MEMUR VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DİKKAT!

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.