Mayıs ayına bir gün kala Ramazan Bayramı hazırlığı sürerken bayram tatili süresi gündeme geliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenci kesimi yakından ilgilendiren Ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili açıklama bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili açıklama yapılmazken bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, birleşti mi, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, 5, 6 Mayıs tatil olacak mı sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte bayram tatili son durum 2022