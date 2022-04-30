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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 07:37

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

Mayıs ayına bir gün kala Ramazan Bayramı hazırlığı sürerken bayram tatili süresi gündeme geliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenci kesimi yakından ilgilendiren Ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili açıklama bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili açıklama yapılmazken bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, birleşti mi, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, 5, 6 Mayıs tatil olacak mı sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte bayram tatili son durum 2022

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

2 Mayıs itibariyle başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman ve uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlar akraba, mezarlık gibi ziyaretlerini gerçekleştirmek isterlerken uzaktaki akrabasına gitmek isteyenler başta olmak üzere Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Bilim Kurulu toplantısı ile Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalardan karar da çıkmadı. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 3,5 gün olacak:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, 5-6 Mayıs birleşti mi, uzatıldı mı?

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

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