Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili süresi milyonların gündeminde bulunuyor. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğu, 9 güne çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor. Yurt içi yurt dışı seyahat planları yapan vatandaşlar kabine kararları sonrası bayram tatilinin uzatılmasını bekliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası bayram tatili ile ilgili açıklama gelmedi. Peki Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı?