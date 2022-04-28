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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?
Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:50

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili süresi milyonların gündeminde bulunuyor. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğu, 9 güne çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor. Yurt içi yurt dışı seyahat planları yapan vatandaşlar kabine kararları sonrası bayram tatilinin uzatılmasını bekliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası bayram tatili ile ilgili açıklama gelmedi. Peki Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı?

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?

Bayram tatili kaç gün oldu, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ardından Ramazan Bayramı ilgili karar bekleniyordu. Henüz bayram tatiline ilişkin karar çıkmazken bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, birleşti mi, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte bayram tatili son durum 2022

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN? MEMUR VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DİKKAT!

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

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Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?

ŞİRKET KARAR VEREBİLİR

Çalışanlarının 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler isterlerse bunu sağlayabilirler. Eğer haftanın 5 günü çalışma yapılıyorsa şirketler de çalışanlarına 2 gün idari izin verirler. Bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir.

Böylece 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkartılabilir.

İki gün idari izin verilirse 7 mayıs cumartesi iş başı yapılabilir. Bu cumartesi de idari izinli sayılırlarsa 9 güne ulaşılır. Böylece haftada 5 gün çalışanlar için 2 gün, haftada 6 gün çalışanlar için ise 3 günlük idari izinle 9 güne ulaşılır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, idari izin olduğu için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor.

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?

YILLIK İZİN FORMÜLÜ

Eğer işveren idari izin konusunda bir karar vermez ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son yapılan yasal değişikliklerle bir bölümü 10 gün olmak üzere yıllık izinler istenildiği kadar bölünebiliyor.

Yani çalışanlar isterlerse izinlerinin 10 günlük kısmından sonraki bölümünü 1'er gün olarak da kullanabiliyor.

Bu durumda çalışanlar Perşembe ve Cuma günlerini, cumartesi çalışıyorlarsa her iki cumartesini yıllık izninden kullanarak yine tatilini 9 güne çıkartabilir.

Ancak burada da tamamen işveren ile işçi arasında varılacak mutabakat söz konusu olacak.

BUNLARA DİKKAT EDİN

*Resmi tatil ve bayramda çalışanlara mesailerinin ücretleri ödenir, yerine izin kullandırılamaz.

*Resmi tatil ve bayramlarda yapılan çalışmalar yüzde 100 fazlası ile ödenir.

*Bu dönemde çalışmayıp izin yapan işçilere, o ay maaşı tam ödenir.

*Gazetecilerde genel tatil ücreti kavramı yok. Bayramda çalışan gazeteciye fazla mesai olarak her saat için yüzde 50 fazla ücret ödenir.

Bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman, uzatıldı mı, birleşti mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

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