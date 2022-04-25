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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin gözü o açıklamada!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:31

SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin gözü o açıklamada!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gerek özel sektör gerek kamuda gözler bayram tatili açıklamasına çevrildi. Bugün toplanması beklenen kabine ile beraber netleşecek olan tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı netleşmiş olacak. Bu noktada milyonlar "Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Günün ilk saatleriyle adeta ülke genelinde herkes bu açıklama için bekleyişe geçti. Vatandaşı yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı bilindiği üzere 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Peki, Bayram tatili uzadı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin gözü o açıklamada!

Milyonların gözü bayram tatili açıklaması için gelecek son dakika açıklamasında. Çalışan vatandaşları ve öğrencileri yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Normal şartlarda 3 gün süren bayramın Perşembe ve Cuma günleriyle birleşmesi halinde milyonlarca vatandaş 9 günlük tatile çıkmış olacak. Hal böyleyken ise Bayram tatili uzadı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? Soruları günün öne çıkan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bayram tatili ile ilgili son dakika açıklamasının bugün düzenlenmesi beklenen Kabine sonrası Cumhubaşkanı Erdoğan tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin gözü o açıklamada!

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

1 Mayıs Pazar günü arife olarak başlayan Ramazan Bayramı, 4 gün boyunca sürecek. 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ramazan Bayramı son bulacak

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SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin gözü o açıklamada!

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Şu ana kadar bir açıklama gelmediği için bayram tatilini 3,5 gün olduğunu kabul edebiliriz. Aslında 29 Nisan cumartesi yani hafta sonu ile birleştirilirse tatil 5 güne kadar uzayabiliyor.

SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin gözü o açıklamada!

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bakanlıklardan herhangi bir açıklama gelmediği için şu anlık bayram tatili 3,5 gün olarak kabul ediliyor. Açıklama geldiğinde sizinle paylaşmış olacağız.

SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin gözü o açıklamada!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geleceği ve önemli kararların alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın öğleden sonra toplanacak. Kabine önemli başlıklarla toplanıyor. Kritik toplantıya ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar şöyle;

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