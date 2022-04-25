Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin gözü o açıklamada!

Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:31

SON DAKİKA: Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin gözü o açıklamada!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gerek özel sektör gerek kamuda gözler bayram tatili açıklamasına çevrildi. Bugün toplanması beklenen kabine ile beraber netleşecek olan tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı netleşmiş olacak. Bu noktada milyonlar "Bayram tatili uzatıldı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Günün ilk saatleriyle adeta ülke genelinde herkes bu açıklama için bekleyişe geçti. Vatandaşı yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı bilindiği üzere 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Peki, Bayram tatili uzadı mı, kaç gün, 9 gün oldu mu, ne zaman? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...