Haberler Yaşam Bayram ücretsiz otoyol ve köprüler: Kurban Bayramı'nda hangi yollar ne zaman kadar ücretsiz olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 17:00

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatiline yaklaşılırken şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar, hangi yolların hangi tarihler arasında ücretsiz olacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla her yıl uygulanan bayram indirimi ve geçiş muafiyetlerinin 2026 Kurban Bayramı'nda da geçerli olup olmayacağı netleşti. Peki, bayramda köprüler ve otoyollar hangi günler ücretsiz olacak?

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken, seyahat planı yapan milyonlarca sürücü "Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Beklenen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve bayram süresince uygulanacak ücretsiz geçiş günleri belli oldu.

2026 KURBAN BAYRAMI OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş takvimi netleşti. Uygulama, Kurban Bayramı arefe günü olan 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak. Bayram seyahati yapacak olan sürücüler, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e (gece yarısı) kadar kamuya ait yollardan ücret ödemeden geçiş yapabilecek.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Ücretsiz geçiş kararı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan tüm otoyolları ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsıyor. Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki devlete ait otoyol ağlarında da sürücülerden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek. Ancak bu noktada sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik bir ayrım bulunuyor.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen projeler muafiyet kapsamı dışında tutuldu. Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü gibi projeler Kurban Bayramı boyunca da ücretli olmaya devam edecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

