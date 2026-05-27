Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? 27-28-29-30 Mayıs Borsa İstanbul çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 27.05.2026 18:11

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle piyasalarda işlem yapacak yatırımcılar, Borsa İstanbul'un bayram takvimine odaklandı. Bayram boyunca uygulanacak seans saatleri ve resmi tatil sürecinde borsanın faaliyet durumu yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı'nda borsa işlemlerine dair son bilgiler...

Bayram boyunca yatırım planlarını şekillendiren vatandaşlar, Borsa İstanbul'un arefe günü ve Kurban Bayramı süresince nasıl hizmet vereceğini araştırıyor. Bayram boyunca uygulanacak işlem saatleri ile bayram tatili boyunca piyasaların kapalı olacağı günler yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da alım-satım işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Bayram boyunca piyasalar kapalı olurken, ilk işlem günü 1 Haziran Pazartesi olarak açıklandı.

Borsa yatırımcılarının, tatil süresince emir ve takas işlemleriyle ilgili resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

2026 yılında Borsa İstanbul'un resmi tatil ve yarım gün işlem takvimi belli oldu. Yatırımcıların işlem planlarını buna göre yapabilmesi adına, resmi tatil günlerinde borsa kapalı olacak; bazı özel günlerde ise işlemler öğle saatine kadar devam edecek.

İşte 2026 yılı Borsa İstanbul tatil takvimi:

  • 1 Ocak 2026 Perşembe – Yeni Yıl nedeniyle borsa kapalı olacak.
  • 19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı arefesi sebebiyle işlemler saat 13.00'e kadar sürecek.
  • 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul hizmet vermeyecek.
  • 23 Nisan 2026 Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işlemler gerçekleştirilmeyecek.
  • 1 Mayıs 2026 Cuma – Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle borsa kapalı olacak.
  • 19 Mayıs 2026 Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında işlem yapılmayacak.
  • 26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı arefesinde borsa yarım gün açık olacak ve işlemler saat 13.00'te sona erecek.
  • 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kurban Bayramı nedeniyle borsa kapalı olacak.
  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde işlemler durdurulacak.
  • 30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle borsa kapalı olacak.
  • 28 Ekim 2026 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı arifesinde işlemler yarım gün gerçekleştirilecek ve saat 13.00'te kapanacak.
  • 29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.
