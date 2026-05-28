Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca hastanelerde sağlık hizmetleri devam edecek. Özellikle acil servisler 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek. Ancak poliklinik hizmetleri ile bazı idari birimlerde bayram nedeniyle sınırlı çalışma düzeni uygulanabilecek.