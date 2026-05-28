Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu
Giriş Tarihi: 28.05.2026 01:05

Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

Bayram tatili boyunca hastane ve sağlık ocaklarının hizmet durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığı ve hastanelerde poliklinik hizmetlerinin hangi saatlerde verileceği merak konusu olurken, bayram nedeniyle bazı birimlerde değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor.

  • ABONE OL
Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

Bayram tatili sürecinde sağlık kurumlarının çalışma düzeni merak konusu oldu. Devlet hastaneleri ve acil servislerin hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, sağlık ocakları ile bazı polikliniklerde bayram nedeniyle mesai saatlerinde değişiklik yaşanabileceği aktarılıyor.

Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca hastanelerde sağlık hizmetleri devam edecek. Özellikle acil servisler 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek. Ancak poliklinik hizmetleri ile bazı idari birimlerde bayram nedeniyle sınırlı çalışma düzeni uygulanabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

ACİL SERVİSLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Bayram süresince devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servis bölümleri açık olacak. Acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvuru yapabilecek.

Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA KAPALI OLACAK

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları), bayram tatili boyunca hizmet vermeyecek. Bu süreçte muayene, reçete ve aile hekimliği işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Bayramda hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs hastane ve sağlık ocağı çalışma durumu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA