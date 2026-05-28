Bayramda hava nasıl, bugün yağmurlu mu? İşte, 27-28-29-30 Mayıs Kurban Bayramı hava durumu

28 MAYIS 2026, PERŞEMBE

Hava koşullarında ülke genelinde çok belirgin bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor. Marmara'dan İç Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir alanda yağışlı ve kapalı bir hava bekleniyor. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun çok ufak bir kısmı ile bazı Ege sahillerinde bulutlu veya açık hava görülebilir. Yağışla birlikte ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik hafif bir düşüş eğilimi göze çarpıyor.