Haberler Yaşam Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 27-28-29-30 Mayıs kargoların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 27.05.2026 18:20

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 27-28-29-30 Mayıs kargoların çalışma saatleri

Bayramda alışverişlerin artmasıyla birlikte gözler kargo firmalarının bayram mesaisine çevrildi. Kurban Bayramı boyunca kargo şubelerinin açık olup olmayacağı, teslimatların hangi günlerde yapılacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 bayram döneminde kargo hizmetlerine ilişkin son gelişmeler...

Bayram tatili nedeniyle kargo operasyonlarında uygulanacak çalışma sistemi açıklandı. Özel kargo firmaları ile PTT, bayram boyunca sınırlı hizmet vereceklerini duyururken, dağıtım işlemlerinin başlayacağı gün ve şubelerin açılış tarihi de kesinleşti. Teslimat bekleyenler için süreçle ilgili ayrıntılar paylaşılmaya başlandı.

BAYRAMDA KARGO ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU?

2026 Kurban Bayramı süresince kargo firmaları hizmet vermeye ara verecek. Resmi tatil kapsamında hem şubeler kapalı olacak hem de teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Kargo şirketleri, 26 Mayıs Salı günü arefe nedeniyle yarım gün mesai uyguladı ve işlemler saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

KARGO DAĞITIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar devam edecek.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kargo şirketleri, 1 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren normal çalışma sistemine geri dönecek. Şubeler yeniden hizmet vermeye başlayacak ve dağıtımlar kaldığı yerden devam edecek.

