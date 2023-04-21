Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram boyunca ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalara başladı. Bayramda marketler açık mı, 1. günü kapalı mı soruları yanıt arıyor. Özellikle zincir marketler gündemdeki yerini aldı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda kaça kadar açık, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları vatandaşın gündeminde. Peki, 2023 bayramda marketler açık mı kapalı mı? İşte, tüm merak edilenler…