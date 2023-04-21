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Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 16:55

Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram boyunca ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalara başladı. Bayramda marketler açık mı, 1. günü kapalı mı soruları yanıt arıyor. Özellikle zincir marketler gündemdeki yerini aldı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda kaça kadar açık, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları vatandaşın gündeminde. Peki, 2023 bayramda marketler açık mı kapalı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

Bayramda marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Bayramın 1. günü 21 Nisan Cuma günü idrak ediliyor. Bayramla birlikte marketlerin çalışma saatleri tek tek arama geçmişlerindeki yerini aldı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, bayramda marketler açık mı 2023? İşte, detaylar…

Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

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Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerine dair açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı 2023? BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri ile bayramda marketler kaça kadar açık?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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