Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 13:36

Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

Bayram tatilini fırsat bilip şehirde tarihi ve turistik bir geziye çıkmayı planlayan vatandaşlar, bayramda müzeler açık mı, kapalı mı, ücretsiz mi sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da Yıldız, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Topkapı Sarayı, Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi, Yerebatan Sarnıcı gibi turistik mekanlar başta olmak üzere 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu… İşte detaylar.

Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

İstanbul'da ikamet eden ve bayram tatilini fırsat bilerek müze ve ören yerlerini gezmeyi planlayan vatandaşlar bayramda müzeler açık mı, kapalı mı, ücretsiz mi sorularıyla araştırma yapıyor. Megakentteki müze, saray ve benzeri turistik mekanların bayram ziyaret saatleri netlik kazandı. İşte 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri.

Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Milli Saraylara bağlı müze ve ören yerleri:

Bayramın birinci günü (30 Mart Pazar) Topkapı Sarayı, ikinci günü (31 Mart Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olacaktır.

Bayramın üçüncü günü ise (1 Nisan Salı) Topkapı Sarayı ziyarete kapalı olacak, Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Resim Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, İslam Medeniyetleri Müzesi, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Maslak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Ankara Palas Müzesi açık olacak.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı olan Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi gibi müzeler ise bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacaklar.

Yerebatan Sarnıcı

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü Müzemiz saat 12.00'de açılacak, 22.00'de kapanacak.

31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında açık.

1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık.

MiniaTürk

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00'de açılacak, 18.00'de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Şerefiye Sarnıcı

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00'de açılacak, 19.00'de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Panorama 1453

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00'de açılacak, 18.30'da kapanacak.

31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 08.00 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 08.00 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

30 Mart - 6 Nisan tarihlerinde açık mekanlar:

Artistanbul Feshane 09.30-20.00
Çubuklu Silolar 09.30-19.00
Müze Gazhane 09.30-18.00
Taş Mektep 10.00-18.00

1 - 6 Nisan tarihlerinde açık olan yerler:

Anadolu Hisarı Müzesi 09.30-18.00
Aşiyan Müzesi 08.30-17.00
Atatürk Müzesi 08.30-17.00
Baruthane Müze 09.30-19.00
Bulgur Palas 09.30-19.00
Casa Botter 09.30-19.00
Cendere Sanat Müzesi 08.30-17.00
İBB Cumhuriyet Müzesi 09.30-19.00
Haliç Sanat 1-2-3 08.30-17.00
İstanbul Sanat Müzesi 09.30-19.00
İstanbul Tasarım Müzesi 09.30-18.00
Kemal Sunal Müzesi 09.30-18.00
Tekfur Sarayı 08.30-17.00
Turhan Selçuk Kültür Evi 09.30-19.00

Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?
Bayramda müzelerin ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine ekleyeceğiz.