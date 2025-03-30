Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Milli Saraylara bağlı müze ve ören yerleri:
Bayramın birinci günü (30 Mart Pazar) Topkapı Sarayı, ikinci günü (31 Mart Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olacaktır.
Bayramın üçüncü günü ise (1 Nisan Salı) Topkapı Sarayı ziyarete kapalı olacak, Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Resim Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, İslam Medeniyetleri Müzesi, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Maslak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Ankara Palas Müzesi açık olacak.
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı olan Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi gibi müzeler ise bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacaklar.
Yerebatan Sarnıcı
30 Mart Pazar Bayramın 1. günü Müzemiz saat 12.00'de açılacak, 22.00'de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında açık.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık.
Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık.
MiniaTürk
30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00'de açılacak, 18.00'de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Şerefiye Sarnıcı
30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00'de açılacak, 19.00'de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Panorama 1453
30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00'de açılacak, 18.30'da kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 08.00 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 08.00 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.