Bayramda müzeler açık mı, giriş ücretsiz mi? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu

İstanbul'da ikamet eden ve bayram tatilini fırsat bilerek müze ve ören yerlerini gezmeyi planlayan vatandaşlar bayramda müzeler açık mı, kapalı mı, ücretsiz mi sorularıyla araştırma yapıyor. Megakentteki müze, saray ve benzeri turistik mekanların bayram ziyaret saatleri netlik kazandı. İşte 2025 Ramazan Bayramı tatilinde müzelerin açılış ve kapanış saatleri.