BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ? İşte, 27-30 Mayıs Kurban Bayramı’nda açık olan müze ve saraylar

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin ücretsiz olacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı. Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.