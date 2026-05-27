Haberler Yaşam BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ? İşte, 27-30 Mayıs Kurban Bayramı'nda açık olan müze ve saraylar
Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 08:30

Kurban Bayramı tatilini kültürel geziyle değerlendirmek isteyen vatandaşlar müze ve sarayların çalışma durumunu araştırmaya başladı. 27-30 Mayıs tarihleri arasında tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen birçok kişi, müzelerin açık olup olmayacağını ve girişlerin ücretsiz uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Özellikle bayram tatilinde yoğun ziyaretçi ağırlayan saraylar, ören yerleri ve müzelerin çalışma saatleri gündemde yer aldı.

Bayram tatilinde şehir gezileri ve tarihi mekân ziyaretleri yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan müze ve sarayların Kurban Bayramı boyunca hizmet verip vermeyeceği araştırılırken, ücretsiz giriş uygulamaları da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. 27-30 Mayıs tarihlerinde açık olacak müzeler ve ziyaret saatlerine ilişkin detaylar yoğun ilgi görürken, özellikle turistlerin uğrak noktalarındaki yoğunluk dikkat çekiyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER AÇIK MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler Kurban Bayramı'nın 1. gününde kapalı olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise ziyarete açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, bayramın 1. günü öğleden sonraya kadar kapalı, diğer günler ise ziyarete açıktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ise bayramın 1. günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılacak. Diğer günler normal çalışma saatlerinde devam edecektir.

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA NE ZAMAN AÇIK?

Kurban Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı

Kurban Bayramı'nın 2. Günü: Açık

Kurban Bayramı'nın 3. Günü: Açık

Kurban Bayramı'nın 4. Günü: Açık

BAYRAMDA DOLMABAHÇE SARAYI AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı

Kurban Bayramı'nın 2. Günü: Açık

Kurban Bayramı'nın 3. Günü: Açık

Kurban Bayramı'nın 4. Günü: Açık

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin ücretsiz olacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı. Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

