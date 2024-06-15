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Haberler Yaşam BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:40

BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ''Bayramda müzeler ve saraylar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'un müzeleri ve sarayları Kurban Bayramı'nda belirli günlerde ziyaretçilerine kapalı olacak. Peki; 2024 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2024…

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? 2024 Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram tatilini metropolde geçirecek olan kişiler kültür ve sanat aktivitesi araştırmalarına başladı. İstanbul'un müzeleri ve sarayları bayramda belirli günlerde açık olacak. Bu sebeple bayramda İstanbul'da açık olan müze ve saraylar listesi 2024 sorgulanıyor. Dini bayramlarda Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda müzeler açık mı kapalı mı? 2024 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Kurban Bayramı 1-2-3. günleri açık olan müzeler ve saraylar...

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? 2024 Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor.

Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Bu durumda yeteri kadar personele fazla mesai yaptırılır. Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur.

İşte, Kurban Bayramı 1-2-3-4. günleri açık olan müzeler ve saraylar...

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BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? 2024 Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

MÜZELER HANGİ GÜNLER AÇIK?

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü;

Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? 2024 Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır.

Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? 2024 Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

MÜZELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur.

Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.

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