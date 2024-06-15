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BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2024 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
15:40
Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ''Bayramda müzeler ve saraylar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'un müzeleri ve sarayları Kurban Bayramı'nda belirli günlerde ziyaretçilerine kapalı olacak. Peki; 2024 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2024…