Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:14

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

Bayramda okulların tatil olup olmadığı tarihin yaklaşmasıyla gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu sene Pazartesi'ye denk gelirken tatilin haftasonuyla birleşeceği yönündeki beklentiler yanıtsız kaldı. Bu noktada "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları ise yanıt aramaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin 5-6 Mayıs tarihlerinde devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği gibi bayram tatili hafta sonuyla resmi olarak birleştirilmedi. Peki, Okullarda bu karar geçerli mi, bayramda okullar tatil mi? İşte detaylar...

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

Bayram tatilinin haftasonuyla birleşeceği beklentileri sonrası beklenen açıklama gelmeyince gözler bu kez okullarda tatil olup olmayacağı konusuna çevrildi. Gerek öğrenciler gerekse veliler "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte MEB kararıyla okullarda bayram tatili ve detaylar...

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA