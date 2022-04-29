Haberler Yaşam Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:14

Bayramda okullar 9 gün tatil mi edildi? MEB açıklaması ile Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı?

Bayramda okulların tatil olup olmadığı tarihin yaklaşmasıyla gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu sene Pazartesi'ye denk gelirken tatilin haftasonuyla birleşeceği yönündeki beklentiler yanıtsız kaldı. Bu noktada "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları ise yanıt aramaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin 5-6 Mayıs tarihlerinde devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği gibi bayram tatili hafta sonuyla resmi olarak birleştirilmedi. Peki, Okullarda bu karar geçerli mi, bayramda okullar tatil mi? İşte detaylar...