Haberler Yaşam Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:41

Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

Pazartesi günü ilk günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı bilindiği üzere okullarda da tatil sayılıyor. Şimdilerde binlerce öğrenci ve veli "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bayram tatili haricindeki Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil edilmesi halinde öğrenciler 9 gün eğitim molası verebilme fırsatı yakalayacaktı. Peki, Bayramda okullar tatil mi, bayram tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okul var mı? İşte son durum ve gelişmeler...