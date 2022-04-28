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Haberler Yaşam Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:41

Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

Pazartesi günü ilk günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı bilindiği üzere okullarda da tatil sayılıyor. Şimdilerde binlerce öğrenci ve veli "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bayram tatili haricindeki Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil edilmesi halinde öğrenciler 9 gün eğitim molası verebilme fırsatı yakalayacaktı. Peki, Bayramda okullar tatil mi, bayram tatili 9 gün mü, 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okul var mı? İşte son durum ve gelişmeler...

Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

Bayramda okulların tatil olup olmadığı konusu son dönemde binlerce öğrenci ve velinin e merak konusu haline geldi. Son dönemde bayram tatilinin haftasonuyla birleştirilmesi beklentileri oluşmuş bu kararın verilmesi halinde gerek okul, gerekse işyerlerinde vatandaşlar 9 günlük tatile çıkacaktı. Şimdilerde ise "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte okullarda bayram tatili ve detaylar...

Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

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Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Bayramda okullar tatili mi edildi, bayram tatili hafta sonuyla birleşti mi? Perşembe ve Cuma günü okul var mı, tatil mi?

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

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