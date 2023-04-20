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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar
Giriş Tarihi: 20.04.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 08:44

Ramazan Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatilden faydalanacaklar bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken Karayolları Genel Müdürlüğü KGM'den de açıklama geldi. Araç sahipleri araştırmalarını sürdürüyor. Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, hangi yollar parasız olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler listelendi. Peki, 2023 bayramda otoyollar ücretsiz mi? İşte, cevabı!

Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2023 yılı için araştırılıyor. Arefe gününden araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz bayramlarda vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığı bazı yollar bu bayramda da parasız olacak mı merak konusu. Konuya dair açıklama geldi. Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, hangi yollar ücretsiz olacak soruları yanıt arıyor. KGM açıklaması yayında. Peki, bayramda otoyollar ücretli mi ücretsiz mi? İşte, detaylar…

Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda açıklamada belirtilen köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuya ilişkin açıklama Karayollari Genel Müdürlüğü'nden geldi.

21 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

İşte, KGM açıklaması:

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Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

BAYRAMDA ÜCRETSİZ YOLLAR VE KÖPRÜLER 2023

KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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