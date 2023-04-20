Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2023 yılı için araştırılıyor. Arefe gününden araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz bayramlarda vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığı bazı yollar bu bayramda da parasız olacak mı merak konusu. Konuya dair açıklama geldi. Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, hangi yollar ücretsiz olacak soruları yanıt arıyor. KGM açıklaması yayında. Peki, bayramda otoyollar ücretli mi ücretsiz mi? İşte, detaylar…