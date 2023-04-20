Ramazan Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi olacak? 2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz olan yollar

Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatilden faydalanacaklar bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken Karayolları Genel Müdürlüğü KGM'den de açıklama geldi. Araç sahipleri araştırmalarını sürdürüyor. Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, hangi yollar parasız olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler listelendi. Peki, 2023 bayramda otoyollar ücretsiz mi? İşte, cevabı!