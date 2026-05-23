Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramında İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma bedava mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2026 17:01

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak ulaşım hizmetleri netleşti. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün devam edecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN...

Kurban Bayramı yaklaşırken "toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündemde. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bayram süresince bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı açıklandı. Vatandaşlar, ücretsiz uygulamanın hangi tarihlerde ve hangi hatlarda geçerli olacağını merak ediyor.

2026 KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile şehirler arası bazı ana hatlar ücretsiz olacaktır. Resmi Gazete kararına göre toplu taşımadaki ücretsiz ulaşım uygulaması 4 gün boyunca kesintisiz uygulanacak.

Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. Günü) saat 00.00

Bitiş Tarihi: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. Günü) saat 24.00

BAYRAMDA HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde ücretsiz hizmet verecek olan bakanlığa bağlı raylı sistem hatları şu şekildedir:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Belediye Otobüsleri ve Metrolar da Kapsamda: Cumhurbaşkanı kararına göre sadece bakanlığa bağlı hatlar değil; belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese veya işletmelerce yürütülen tüm şehir içi toplu taşıma hizmetleri (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, şehir hatları vapurları, EGO ve ESHOT seferleri) de bayram boyunca ücretsiz olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

