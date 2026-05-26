Haberler Yaşam Bayramın 1. günü eczaneler açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs eczanalerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.05.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 23:29

Bayram tatilinde ilaç almak veya reçete işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü eczanelerin hizmet verip vermeyeceği ve nöbetçi eczanelerin nasıl çalışacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı boyunca eczanelerle ilgili detaylar haberimizde…

Bayram süresince sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, eczanelerin çalışma düzenine ilişkin detayları öğrenmek istiyor. 27 Mayıs 2026 tarihinde eczanelerin açık olup olmayacağı ve nöbetçi eczane uygulamasının nasıl işleyeceği araştırılıyor. İşte Kurban Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatlerine dair merak edilenler…

BAYRAMDA ECZANELER HİZMET VERİYOR MU?

2026 Kurban Bayramı boyunca vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında eczanelerin çalışma durumu yer alıyor. Resmi tatil kapsamında birçok eczanenin kapalı olması beklenirken, nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAM SÜRECİNDE ECZANELERİN DURUMU

Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak
Mahalle ve cadde eczanelerinin çoğu kapalı kalacak
Normal çalışma düzenine bayram tatili sonrasında dönülecek
Özellikle akşam saatlerinde nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluşabilecek

BAYRAMDA NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Evet, Kurban Bayramı süresince belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar günün her saatinde nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.

  • Gece saatlerinde acil reçete işlemleri yapılabiliyor
  • Hastane çevresindeki nöbetçi eczaneler daha yoğun olabiliyor
  • İl ve ilçelere göre nöbet sistemi değişiklik gösterebiliyor
NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan nöbetçi eczane sorgulama sistemi üzerinden bulundukları şehirde açık olan eczaneleri kolayca görüntüleyebiliyor.

Sorgulama işlemlerinde:

  • İl ve ilçe seçimi yapılabiliyor
  • 81 ildeki nöbetçi eczaneler listelenebiliyor
  • e-Devlet şifresi olmadan da sorgulama gerçekleştirilebiliyor

