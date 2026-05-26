Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramın 1. günü kargolar açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs kargoların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.05.2026 18:06

Bayramın 1. günü kargolar açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs kargoların çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte gözler kargo şirketlerinin bayram mesaisine çevrildi. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo'nun çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, kargo gönderim ve teslimat işlemlerinin devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, bayramın 1. günü kargolar hizmet veriyor mu?

  • ABONE OL
Bayramın 1. günü kargolar açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs kargoların çalışma saatleri

27 Mayıs 2026 tarihinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın 1. gününde kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Resmi tatil nedeniyle birçok işletme kapalı olurken, kargo firmalarının çalışma düzeni de vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bayramın 1. günü kargolar açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs kargoların çalışma saatleri

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince hem PTT hem de birçok özel kargo şirketi dağıtım faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Bayram boyunca şubelerin büyük kısmının kapalı olması nedeniyle gönderi teslimatlarında gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramın 1. günü kargolar açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs kargoların çalışma saatleri

Kargo firmalarının, resmi tatilin sona ermesinin ardından yeniden normal çalışma ve dağıtım düzenine geçmesi bekleniyor. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle sorun yaşanmaması adına vatandaşların gönderilerini arefe günü öğleden önce teslim etmelerini tavsiye ediyor.

Bayramın 1. günü kargolar açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs kargoların çalışma saatleri

27-30 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük bayram süresince tüm kargo şubeleri ve dağıtım merkezleri kapalı olacak. Bu tarihlerde teslimat ve gönderi işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Mayıs Pazar günü de rutin hafta sonu tatili uygulanacak. Tüm kargo firmaları, 1 Haziran Pazartesi itibarıyla normal çalışma düzenine dönerek biriken gönderilerin dağıtımına başlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA