Haberler Yaşam Bayramın 1. günü marketler açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs marketlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.05.2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 23:30

Bayramın ilk gününde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü marketlerin açık olup olmadığı ve hangi saatler arasında hizmet vereceği araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda marketler normal çalışma düzenine devam edecek mi?

Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü marketlerin hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer zincir marketlerin çalışma saatleri merak edilirken, bayram mesaisi gündeme geldi. İşte marketlerin bayram çalışma düzeni…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında marketlerin açık olup olmadığı yer alıyor. Bayram süresince bazı mahalle marketleri ve yerel işletmeler kapalı olabileceği için alışveriş yapmadan önce ilgili işletmeyle iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor. Büyük zincir marketler ise genel olarak bayramda hizmet vermeyi sürdürüyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 mağazaları normal dönemde haftanın her günü sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 21.00'e kadar hizmet veriyor. Bazı yoğun bölgelerde kapanış saatleri 22.00'ye kadar uzayabiliyor.

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler, bayram günleri dahil olmak üzere çoğu şubesinde 09.00 - 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

ŞOK MARKET BAYRAM MESAİSİ

ŞOK Market şubeleri haftanın 7 günü hizmet verirken, bayram süresince de genel çalışma düzenini koruyor. Marketler çoğunlukla 09.00 ile 21.00 arasında açık oluyor.

