Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:54
Kurban Bayramı'nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının bayramın ikinci gününde de ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da Marmaray, metro, metrobüs ve vapur hatlarıyla birlikte Ankara'da Başkentray ve EGO otobüsleri, İzmir'de ise İZBAN, metro ve tramvay seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Bayram ziyaretleri nedeniyle toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar güncel ulaşım kararlarını takip ediyor.