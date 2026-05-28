Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:54

Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının bayramın ikinci gününde de ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da Marmaray, metro, metrobüs ve vapur hatlarıyla birlikte Ankara'da Başkentray ve EGO otobüsleri, İzmir'de ise İZBAN, metro ve tramvay seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Bayram ziyaretleri nedeniyle toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar güncel ulaşım kararlarını takip ediyor.

  • ABONE OL
Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?

Bayramın ikinci gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Şehir içi ulaşımda ücretsiz uygulamanın devam edip etmediğine ilişkin detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar 27 Mayıs toplu taşıma düzenlemelerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?

BAYRAMIN 2. GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile şehirler arası bazı ana hatlar ücretsiz olacaktır. Resmi Gazete kararına göre toplu taşımadaki ücretsiz ulaşım uygulaması 4 gün boyunca kesintisiz uygulanacak.

Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. Günü) saat 00.00

Bitiş Tarihi: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. Günü) saat 24.00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?

BAYRAMDA HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde ücretsiz hizmet verecek olan bakanlığa bağlı raylı sistem hatları şu şekildedir:

  • Marmaray (İstanbul)
  • Başkentray (Ankara)
  • İZBAN (İzmir)
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?

Belediye Otobüsleri ve Metrolar da Kapsamda: Cumhurbaşkanı kararına göre sadece bakanlığa bağlı hatlar değil; belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese veya işletmelerce yürütülen tüm şehir içi toplu taşıma hizmetleri (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, şehir hatları vapurları, EGO ve ESHOT seferleri) de bayram boyunca ücretsiz olacak.

Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş takvimi, toplu taşımadan farklı olarak Arefe günü başlamaktadır. Yap-işlet-devret projeleri (Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli vb.) hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe) günü saat 00.00'dan başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi saat 24.00'e kadar ücretsiz geçiş hakkı sunacaktır.

Bayramın 2. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir... 27 Mayıs Marmaray, metro, vapur bedava mı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA