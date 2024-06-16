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Bayramın ilk gününde feci ölüm! Kurban keserken kalp krizi geçirdi, elindeki bıçağın üzerine düşerek…
Giriş Tarihi: 16.06.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
16:52
Bayramın ilk gününde feci ölüm! Kurban keserken kalp krizi geçirdi, elindeki bıçağın üzerine düşerek…
İstanbul Arnavutköy'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde 56 yaşındaki kasap Doğan İçeloğlu, kesim yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Bu esnada elindeki bıçağın üzerine düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.