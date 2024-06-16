Bayramın ilk gününde feci ölüm! Kurban keserken kalp krizi geçirdi, elindeki bıçağın üzerine düşerek…

İstanbul Arnavutköy'de özel bir kesim alanında kasaplık yapan Doğan İçeloğlu (56), kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.