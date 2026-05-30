Haberler Yaşam Bayramın son günü kurban kesilir mi? Diyanet ile kurban kesim vakitleri hükmü ve açıklaması
Giriş Tarihi: 30.05.2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 00:17

Kurban Bayramı'nın son gününde kurban kesiminin devam edip etmediği vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Bayramın ilk günündeki yoğunluktan kaçınmak isteyen birçok kişi, kurban kesim süresinin ne zamana kadar sürdüğünü araştırıyor. Diyanet'in açıklamalarına göre mezheplere göre farklılık gösteren kurban kesim vakitleri, bayramın son gününde de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte kurban kesiminin sona ereceği vakte ilişkin detaylar...

Bayramın son gününde kurban kesimiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban ibadetini henüz yerine getirmeyen vatandaşlar, kesim işlemlerinin hangi vakte kadar devam ettiğini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda Hanefi ve Şafi mezheplerine göre kurban kesim süreleri değişiklik gösterebiliyor. Kurban kesimi için son vakte ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

BAYRAMIN SON GÜNLERİNDE KURBAN KESİMİ YAPILIR MI?

Kurban Bayramı'nda ibadetini sonraki günlere bırakanlar için kurban kesim süresi merak konusu oldu. İslam alimlerinin görüşlerine göre kesim vakti, bayram namazının ardından başlıyor.

Hanefî mezhebinde kurban kesimi, bayramın üçüncü günü akşamına kadar sürüyor. Kesim işlemi gece yapılabilse de gündüz gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban ibadeti bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar yerine getirilebiliyor.

