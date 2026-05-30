Bayramın son günü kurban kesilir mi? Diyanet ile kurban kesim vakitleri hükmü ve açıklaması

Bayramın son gününde kurban kesimiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban ibadetini henüz yerine getirmeyen vatandaşlar, kesim işlemlerinin hangi vakte kadar devam ettiğini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda Hanefi ve Şafi mezheplerine göre kurban kesim süreleri değişiklik gösterebiliyor. Kurban kesimi için son vakte ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.