Haberler Yaşam Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB’de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 07:16

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

Yılın ilk celp döneminde vatani görevini yerine getirmek için gün sayan binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları takip ediyor. 2026 yılında silahaltına alınmak üzere bekleyen adaylar, e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranının ne zaman açılacağını merak ediyor. Bedelli askerlik yerleri ve 2026 sevk tarihleri için gözler MSB'de!

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB’de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

Bu yıl silahaltına alınacak binlerce aday, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Bugün MSB tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 sevk tarihleri ve bedelli askerlik yerleri netlik kazanacak, e-Devlet üzerinden sorgulama ekranı erişime açılacak.

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB’de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları şu tarihte duyurulacak:

22 Ocak 2026 Perşembe (bugün)

Sonuçlar yalnızca e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilecek.

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB’de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar açıklandığında adaylar, herhangi bir belge beklemeksizin şu adımları izleyerek yerlerini öğrenebilecekler:

e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB’de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Sevk Tarihleri

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026