Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB’de! 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

Bu yıl silahaltına alınacak binlerce aday, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Bugün MSB tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 sevk tarihleri ve bedelli askerlik yerleri netlik kazanacak, e-Devlet üzerinden sorgulama ekranı erişime açılacak.