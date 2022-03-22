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Giriş Tarihi: 22.03.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 22:27

Bekçi alımı 2022 başvuru formu ve bilgileri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?

Bekçi alımı süreci uzun bir süredir katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bekçi alımı başvuruları için işlemler e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. Bu noktada, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte bekçilik başvurusunda son durum.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu ve bilgileri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili süreç ilgiyle takip ediliyor. 3 bin bekçi alımı için karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek isteyen binlerce aday bu noktada; "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu ne zaman?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte bekçi alımı 2022 başvuru süreci.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu ve bilgileri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı 2022 başvuru formu ve bilgileri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu ve bilgileri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Bekçi alımı 2022 başvuru formu ve bilgileri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

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