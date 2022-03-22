Bekçi alımı süreci uzun bir süredir katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bekçi alımı başvuruları için işlemler e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. Bu noktada, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçilik başvurusu başladı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte bekçilik başvurusunda son durum.