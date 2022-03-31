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Haberler Yaşam Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum
Giriş Tarihi: 31.03.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 01:26

Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

2022 yılında yapılacak bekçi alımına dair detaylar netleşiyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Henüz bu Jandarma bekçi alımı gerçekleşmeden bir yeni müjde daha Resmi Gazetede verildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü EGM bünyesinde de bekçilik için 3 bin kadro ihdas edildi. Şimdi adayların gündeminde "bekçi alımı ne zaman" sorusu yer alıyor. Peki, 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alıma dair tüm detaylar…

Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

Binlerce adayın gündeminde bekçi alımı 2022 ilanına dair sorular var. 10 bini Jandarmada; 3 bini Emniyet Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere binlerce bekçilik alımına ilişkin detaylar üzerinde çalışılıyor. Alım ilanının ardından sonraki adımları bekleyen adaylar her gün bekçi alımı haberlerini mercek altına alıyor. "2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli mi?" soruları yanıt arıyor. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve bekçilik şartları…

Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

BEKÇİ ALIMI İLANI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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