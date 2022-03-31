Haberler Yaşam Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

Giriş Tarihi: 31.03.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 01:26

Bekçi Alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Son Durum

2022 yılında yapılacak bekçi alımına dair detaylar netleşiyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Henüz bu Jandarma bekçi alımı gerçekleşmeden bir yeni müjde daha Resmi Gazetede verildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü EGM bünyesinde de bekçilik için 3 bin kadro ihdas edildi. Şimdi adayların gündeminde "bekçi alımı ne zaman" sorusu yer alıyor. Peki, 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alıma dair tüm detaylar…