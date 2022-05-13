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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:34

Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. Bir süredir adaylar tarafından heyecanla beklenen KPSS şartsız bekçi alımı başvuru kılavuzu ışığında gerçekleştirilen alımlarda EGM PA duyuruları takip ediliyor. Bekçi alımı 2022 ne zaman? sorusu yılbaşından bu yana yanıt arıyor. 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçilik başvurusu işlemlerinde son günler yaşanıyor. 81 ilde yapılacak alım için 'bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' soruları gündemde. İşte Bekçi alımı başvuru formu ile 2022 EGM PA bekçilik başvuru şartları ve kılavuzu…

Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Bekçi alımı son gün araştırılırken adaylar başvuru kılavuzu ile son dakika başvurularını yapmaya devam ediyor. 28 Nisanda başlayan bekçi başvuruları 3 bin 250 kişilik Çarşı ve Mahalle bekçiliği ilanı kapsamında gerçekleşiyor. Bu noktada 'bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?' sorusu yanıt arıyor. E devlet üzerinden alınan başvurularda son tarihe gelindi. Peki, Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte bekçi alımı başvuru formu ve e devlet başvuru ekranı…

Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON GÜN!

Bekçi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvuru yapabileceği duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını açıkladı. Bekçi alımının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmazken başvuru tarihleri ve şartları belli oldu.

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Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Başvuru duyurusu şöyle yapıldı:

81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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