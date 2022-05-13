Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:34

Bekçi alımı başvuru ekranı e devlet: EGM PA Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. Bir süredir adaylar tarafından heyecanla beklenen KPSS şartsız bekçi alımı başvuru kılavuzu ışığında gerçekleştirilen alımlarda EGM PA duyuruları takip ediliyor. Bekçi alımı 2022 ne zaman? sorusu yılbaşından bu yana yanıt arıyor. 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçilik başvurusu işlemlerinde son günler yaşanıyor. 81 ilde yapılacak alım için 'bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' soruları gündemde. İşte Bekçi alımı başvuru formu ile 2022 EGM PA bekçilik başvuru şartları ve kılavuzu…