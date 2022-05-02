Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu
Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:11

Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu

EGM PA duyuruları ile bekçi alımı başvuru süreci devam ediyor. KPSS şartı olmaksızın başvuruda bulunacak olan vatandaşlar 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle için bekçi alımı yapacak. Buna göre 81 ile erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bildirilirken, bekçilik başvuru şartları da netleşti. İşte 2022 Bekçi alımı başvuru ekranı ile 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu tüm bilgiler…

Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili bilgiler milyonların gündeminde yer alıyor. 2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Başvuru Duyurusu geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak olup bekçi alımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu

Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 28 NİSAN-13 MAYIS ARASINDA OLACAK

Bekçi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceği bildirildi.

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Bekçi alımının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmazken başvuru tarihleri ve şartları belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU DUYURUSU

81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 EGM PA Bekçi alımı başvuru kontenjanları, şartları ve kılavuzu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA