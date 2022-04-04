Çarşı ve mahalle bekçiliği için ilan bekleyen binlerce aday bekçilik başvurusu için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. 4 Mart 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan binlerce kişi "Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Bekçi alımı başvuruları başladı mı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte bekçilik başvurusu ve tarihleri ile ilgili son durum.