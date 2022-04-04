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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:06

Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!

Çarşı ve mahalle bekçiliği için ilan bekleyen binlerce aday bekçilik başvurusu için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. 4 Mart 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan binlerce kişi "Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Bekçi alımı başvuruları başladı mı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte bekçilik başvurusu ve tarihleri ile ilgili son durum.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak binlerce kişi bekçi alımı 2022 için başvuru tarihleri ile şartlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; uzun bir süredir "Bekçi alımı başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorularına yanıt aranırken 4 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte bekçilik başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili son gelişmeler.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!

BEKÇİ ALIMI İLANI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi alımı 2022 başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Gözler EGM’de!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netlik kazanmadı.

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