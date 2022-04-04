Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak binlerce kişi bekçi alımı 2022 için başvuru tarihleri ile şartlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; uzun bir süredir "Bekçi alımı başvuru formu yayımlandı mı ve ne zaman başlıyor? 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorularına yanıt aranırken 4 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte bekçilik başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili son gelişmeler.