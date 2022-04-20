Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce kişi bekçi alımı 2022 sürecine yönelik sorgulamalarını sürdürürken 2022 Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, bekçi başvuru formu yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edecek olan kişiler bekçi alımı başvuruları, şartları ve tarihleri duyurulacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?