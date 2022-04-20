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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 07:56

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

EGM PA duyurularını takip edenler bekçi alımı için başvurular başladı açıklamasını bekliyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararı doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlamak isteyen bekçi adayları şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu gibi ayrıntıları sorguluyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte son durum

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce kişi bekçi alımı 2022 sürecine yönelik sorgulamalarını sürdürürken 2022 Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı, bekçi başvuru formu yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edecek olan kişiler bekçi alımı başvuruları, şartları ve tarihleri duyurulacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi. Bekçi alımı başvurularıyla ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
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