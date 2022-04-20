EGM PA duyurularını takip edenler bekçi alımı için başvurular başladı açıklamasını bekliyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararı doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlamak isteyen bekçi adayları şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu gibi ayrıntıları sorguluyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte son durum