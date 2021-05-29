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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? EGM ve PA ile 2021 Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:21

ne zaman yapılacak, tarih belli mi? ve ile 2021 Çarşı ve mahalle şartları nelerdir?

ve tarafından gerçekleştirilen başvuruları merak ediliyor.Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Son olarak 400 bekçi alımı gerçekleştirilmiş ve gözler yeni alımların tarihine çevirdi. Buna göre; yapılacak, hangi tarihte? 2021 ve ile şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? EGM ve PA ile 2021 Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

ile ilgili son duyurular binlerce kişinin yakından takip ettiği konu oluyor. Yeni normalleşme süreciyle beraber konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler yeni alımları bekliyor. ve ile en son İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. 2021 yılı Bekçi alım ilanının yayımlanacağı tarih, adayların sağlamaları gereken şartlar, yaş, boy kilo koşulu sorgulanıyor. yapılacak, hangi tarihte? 2021 EGM ve PA ile şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? EGM ve PA ile 2021 Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

ve bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. 2021 yılına ilişkin alımlarda yeni döneme başlanacak olması ve istihdama dair detayların kısa süre sonra netleşmesi bekleniyor.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? EGM ve PA ile 2021 Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? EGM ve PA ile 2021 Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar bünyesinde bekçi olarak yer almak için istenen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Ön başvurular ise http://www..edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava, mülakata ve parkura katılıyor ve sonuç puanını elde ediyorlar.

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? EGM ve PA ile 2021 Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2021 BEKÇİ ALIMI

başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiye emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Bekçi alımlarına dair güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Bekçi alımlarını Başkanlığı ve 'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak.

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