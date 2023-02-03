Haberler Yaşam Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 22:30

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçi alımı başvurusu 2023, 17.00'da sona erdi. Bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve ücreti yayımlanan kılavuzla belli olurken, uzun süre yapılan "bekçi alımı başvuru nasıl yapılır?" araştırmalarından sonra sırada bekçi alımı sonuçları açıklanma tarihi var. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları, yapılacak sınavlarla devam edecek. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte konu hakkında detaylar