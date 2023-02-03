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Haberler Yaşam Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 22:30

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçi alımı başvurusu 2023, 17.00'da sona erdi. Bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve ücreti yayımlanan kılavuzla belli olurken, uzun süre yapılan "bekçi alımı başvuru nasıl yapılır?" araştırmalarından sonra sırada bekçi alımı sonuçları açıklanma tarihi var. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları, yapılacak sınavlarla devam edecek. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte konu hakkında detaylar

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman belli olur soruları başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. 3 Şubat 2023 17.00'da sona eren başvurulardan sonra gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi duyurularında. Bekçi alımı başvuruları başarılı olan adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde başvurularını tamamlayacaklar.

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi;

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

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Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURULARI SONA ERDİ

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde "aday bilgilerini güncelle" butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EGM PA Bekçi alımı sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

YAPILACAK SINAVLAR ÜZERİNE

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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