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Haberler Yaşam Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 15:27

Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

Memur zammı açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile artacak memur maaşları meslek meslek araştırılırken bekçiler de sorgulamalara başladı. Yeni bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak gibi sorulara yanıt aranıyor. Ocak döneminde yüzde 49,25 artış yaşayan memurlar temmuz zammını bekliyor. İşte, bekçi maaş zammı hesaplama tablosu...

Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

Bekçi maaşı 2024 temmuz 6 aylık enflasyonla belli oluyor. Ne kadar maaş alacağını merak eden çalışanlar hesap tabloları üzerinden yeni rakamları öğrenmeye çalışacak. Lise, üniversite mezunu, çarşı ve mahalle bekçisi gibi sınıflara ayrılan meslek grubunda alınacak rakamlar değişiklik gösterecek. Peki; zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz günü açıklıyor. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıkıyor.

Ocak ayında memur zammı yüzde 49,25 olarak uygulandı.

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Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 10 olarak uygulanacak toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon beklentisi yüzde 20,34 seviyesinde.

Resmi veri 3 Temmuz günü belli oluyor.

Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

YENİ BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 860 TL seviyesine yükseldi. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 49,25 oranıyla yükseldi.

Beklenti gerçekleştiği takdirde en düşük memur maaşı 39 bin üzerine çıkacak.

Yeni bekçi maaşı da temmuz zammı ile artmayı bekliyor.

Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

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