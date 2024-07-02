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Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
15:27
Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu
Memur zammı açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile artacak memur maaşları meslek meslek araştırılırken bekçiler de sorgulamalara başladı. Yeni bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak gibi sorulara yanıt aranıyor. Ocak döneminde yüzde 49,25 artış yaşayan memurlar temmuz zammını bekliyor. İşte, bekçi maaş zammı hesaplama tablosu...