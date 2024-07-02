Bekçi maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır? 2024 Temmuz bekçi maaş zammı hesaplama tablosu

Bekçi maaşı 2024 temmuz 6 aylık enflasyonla belli oluyor. Ne kadar maaş alacağını merak eden çalışanlar hesap tabloları üzerinden yeni rakamları öğrenmeye çalışacak. Lise, üniversite mezunu, çarşı ve mahalle bekçisi gibi sınıflara ayrılan meslek grubunda alınacak rakamlar değişiklik gösterecek. Peki; zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL?