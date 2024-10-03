Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

Antalya Aksu'da çiftçilik yapan 3 çocuk babası Metin Gökmen, belindeki ağrı geçmeyince iş için bulunduğu Isparta'da özel bir hastaneye gitti. Burada Op. Dr. Okan G.'ye muayene olan Gökmen, doktorun kendisine belindeki ağrının sinir sisteminden kaynaklandığını ve ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi. 18 Ocak'ta beyin ve sinir cerrahları Op. Dr. Okan G. ve Op. Dr. Ümit D.'nin girdiği operasyonda, iddiaya göre Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldı.