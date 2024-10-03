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Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:30

Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

Çiftçi Metin Gökmen, bel ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak operasyon sonrası Gökmen'in şikayetleri geçmedi. İkinci ameliyat sonrası ise doktorunun 'Vücudun kabul etmediği için platinleri çıkardık' demesiyle, ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi. Doktorlardan şikayetçi olan Gökmen, Hepatit B kaptığını da söyledi. Başına gelenlerden şöyle bahsetti…

DHA
Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

Antalya Aksu'da çiftçilik yapan 3 çocuk babası Metin Gökmen, belindeki ağrı geçmeyince iş için bulunduğu Isparta'da özel bir hastaneye gitti. Burada Op. Dr. Okan G.'ye muayene olan Gökmen, doktorun kendisine belindeki ağrının sinir sisteminden kaynaklandığını ve ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi. 18 Ocak'ta beyin ve sinir cerrahları Op. Dr. Okan G. ve Op. Dr. Ümit D.'nin girdiği operasyonda, iddiaya göre Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldı.

Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

Ameliyattan sonra sağ ayağında şiddetli ağrı hisseden ve yürüyemeyen Gökmen, aynı hastanede 22 Ocak'ta bir kez daha ameliyat edildi. Ameliyattan sonra Metin Gökmen'in vücudundaki 8 platin çıkartıldı. Ameliyatın ardından Op. Dr. Okan G.'nin, vücudunun platinleri kabul etmediğini söylemesi üzerine Gökmen, kendisine platin takıldığını öğrendi. Metin Gökmen, rızası dışında vücuduna platin taktığını belirttiği doktorlar Okan G. ve Ümit D. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

İkinci ameliyatın ardından yine yürüyemeyen Gökmen, bu kez 29 Ocak'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde özel bir hastanede ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrası da şikayetleri devam eden Gökmen, 5 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde, Gökmen'de Hepatit B virüsüne rastlandı.

Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

'SİNİR SIKIŞMASI SONUCU SAKAT KALACAĞIMI SÖYLEDİ'
Metin Gökmen, "Bana platin takılacağı bilgisi verilmedi. İkinci ameliyatı olduk, doktor platinleri bana gösterdi. 'Hocam bu nedir' dedim. 'Vücudun platinleri kabul etmedi' dedi. 6 gün sonra ayağım yine ağrımaya başladı.

Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B

'Hocam bu ne olacak' dedim. 'Dokuların basınca maruz kalmış' dedi. 3'üncü ameliyata beni ikna etti. Bu operasyonu başka bir hastanede geçirdim. Akdeniz Üniversitesi'nden bir profesörle görüştüm, oraya sevkimizi istedik" dedi.

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