Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:30
Bel ameliyatları hayatını kararttı: Sakat kalacağımı söyledi! 9 platin ve Hepatit B
Çiftçi Metin Gökmen, bel ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak operasyon sonrası Gökmen'in şikayetleri geçmedi. İkinci ameliyat sonrası ise doktorunun 'Vücudun kabul etmediği için platinleri çıkardık' demesiyle, ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi. Doktorlardan şikayetçi olan Gökmen, Hepatit B kaptığını da söyledi. Başına gelenlerden şöyle bahsetti…