Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Bryce'ın, ünlü tetikçi Kincaid'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde vereceği ifadesine kadar eşlik etmesi gerekirken, Kincaid'i ortadan kaldırmak isteyen suçluların peşlerine takılması ile bu hayli zorlu bir hal alıyordu. Devam halkasında korunması gereken ise Salma Hayek'in canlandırdığı Sonia Kincaid.