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Haberler Yaşam Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:50

Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Belalı Tanık 2 konusu ile aksiyon severlere seçenek sunuyor. Orijinal adıyla The Hitman's Wife's Bodyguard filmi bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Yapımın yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Belalı Tanık 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları ile izleyenlerin gündeminde. Seri yapım aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor. Darius Kincaid'in eşine odaklanan film yayında. Peki; Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

BELALI TANIK 2 KONUSU

2017 yapımı Belalı Tanık filminin devam halkası olan The Hitman's Wife's Bodyguard, Darius Kincaid'in eşine odaklanıyor. İlk film, bodyguard Michael Bryce ve onun koruması gereken tanığı Darius Kincaid'i temel alıyordu.

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Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Bryce'ın, ünlü tetikçi Kincaid'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde vereceği ifadesine kadar eşlik etmesi gerekirken, Kincaid'i ortadan kaldırmak isteyen suçluların peşlerine takılması ile bu hayli zorlu bir hal alıyordu. Devam halkasında korunması gereken ise Salma Hayek'in canlandırdığı Sonia Kincaid.

Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI

2021 yapımı filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Ryan Reynolds - Michael Bryce

Ivor Bagaric, genç Michael Bryce

Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

Salma Hayek - Sonia Kincaid

Frank Grillo - Bobby O'Neill.

Antonio Banderas - Aristoteles Papadopoulos

Morgan Freeman - Michael Bryce Sr.

Richard E. Grant - Bay Seifert

Tom Hopper - Magnusson

Kristofer Kamiyasu - Zento

Caroline Goodall - Müfettiş Crowley

Alice McMillan - Ailso

Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?
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