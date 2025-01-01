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Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
14:50
Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?
Belalı Tanık 2 konusu ile aksiyon severlere seçenek sunuyor. Orijinal adıyla The Hitman's Wife's Bodyguard filmi bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Yapımın yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Belalı Tanık 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?