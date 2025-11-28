Belediyenin arıtma tesisinden çıkan çamuru boş araziye döktüler! Firmaya 48.6 milyon TL ceza kesildi

6 denetim ekibi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 5 çevre laboratuvarı ile arıtma tesislerinden numuneler alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtları gün gün takip edildi. Burdur'da ise Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile kente giriş çıkış yapan araçlar incelendi.