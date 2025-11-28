Haberler
Belediyenin arıtma tesisinden çıkan çamuru boş araziye döktüler! Firmaya 48.6 milyon TL ceza kesildi
Giriş Tarihi: 28.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Burdur'daki boş bir araziye dökülen çamurun kaynağını Plaka Tanıma Sistemi ve GPS kayıtları aracılığıyla tespit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisleri'nden çıkan 26 kamyon dolusu arıtma çamurunu bölgeye döken firmaya 48 milyon 612 bin 876 TL ceza kesildi, faaliyeti durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.