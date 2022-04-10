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Haberler Yaşam BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:26

BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün akşamki bölümünde yarışmacılar hem iletişim ödülü hem de ikinci dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele verdi. Oyunun ardından kazanan takım iletişim ödülünü kazanmaya hak kazanırken, kaybeden takım ise ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak belirledi. Bu noktada, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi soruları izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Ardahan Uzkanbaş olmuştu. Peki, Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, kim elendi? İşte detaylar;

BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022'de dün akşam ikinci eleme adayı heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta yapılan elemede adaya veda eden isim Ardahan olurken, yeni haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ise ikinci eleme adayı belli oldu. Programı kaçıran izleyiciler, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor 2022 haftanın ikinci eleme adayı

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam iletişim ödülü ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2022'ye geçtiğimiz hafta Ardahan veda etti. Şimdi ise gözler yeni haftada kimin eleneceğine çevrildi.

BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında 9 Nisan 2022 Cumartesi günleri Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor 2022 All Star ünlüler ve gönüllüler mücadelesinde dokunulmazlık - iletişim oyunları için zorlu parkurda kıran kırana mücadele verildi.

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BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor yarışmacıları için oldukça önemli olan dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyunları için kadın ve erkek yarışmacılar arasında 3'er etaptan oluşan zorlu mücadele start aldı. Kritik dokunulmazlık oyunu İlk etabına kadın yarışmacılar arasındaki eşleşmeler belirlenerek başlandı.

BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

Survivor 2022 All Star son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın oyuncular arasında ilk mücadele Yağmur ile Nagihan arasında oynandı. İlk oyunda kazanan Yağmur oldu ve gönüllüler takımı ilk sayısını hanesine yazdırdı. Ardından parkura Sema - Evrim ikilisi çıktı. Bu mücadeleden galip ayrılan Sema oldu ve skor 1-1'lik beraberlikle güncellendi. Üçüncü oyun ise Seda - Gizem arasında gerçekleşti bu oyunda da başarılı atışlarıyla kazanan Seda oldu ve skor 2-1 gönüllüler lehine değişti. İlk etabın kadınlar mücadelesinde son olarak Merve-Nisa ikilisi sahneye çıktı. Nisa bu oyundan galip ayrılarak skoru 3-1'e taşıdı ve kadınlar mücadelesini ilk etabını kazanan takım gönüllüler oldu.

BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesinin 2. Etabında parkura ilk çıkan isimler Merve -Evrim oldu. İkinci etabın ilk eşleşmesinde kazanan Merve oldu ve skor 3-2 olarak güncellendi. İkinci eşleşme ise Sema ile Yağmur arasında oynandı. Bu mücadelede Yağmur başarılı oldu ve skoru gönüllüler lehine 4-2'ye taşıdı. Ardından Nagihan ile Ayşe zorlu parkurda sahne çıktı. Heyecanlı geçen mücadelede kazanan Nagihan oldu ve skor 4-3 olarak değişti. Gizem - Sude mücadelesinde ise Sude kazandı. Skor 5-3 gönüllüler takımı üstünlüğüyle güncellendi.

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