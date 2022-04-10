Haberler Yaşam BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:26

BELLİ OLDU: Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Nisan 2022 Dün akşam Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün akşamki bölümünde yarışmacılar hem iletişim ödülü hem de ikinci dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele verdi. Oyunun ardından kazanan takım iletişim ödülünü kazanmaya hak kazanırken, kaybeden takım ise ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak belirledi. Bu noktada, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi soruları izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Ardahan Uzkanbaş olmuştu. Peki, Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, kim elendi? İşte detaylar;