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Giriş Tarihi: 03.04.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 12:03

SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GELİŞMESİ: 3 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

Brent petroldeki düşüş akaryakıtta indirim haberlerini de beraberinde getirirken araç sahipleri benzin ve motorin fiyatı son dakika canlı ve güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Hal böyleyken gün içerisinde "3 Nisan 2022 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bilindiği üzere son dönemde akaryakıtta ani iniş ve çıkışlar meydana geliyor. Peki, 3 Nisan 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte fiyatlardaki son durum...

SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GELİŞMESİ: 3 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

Benzin motorin fiyatı son dakika gelişmeleri… Rusya Ukrayna savaşından etkilenen petrol piyasası dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Son olarak 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 104 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de geçtiğimiz Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim müjdesi duyurulmuştu. Ardından indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, 3 Nisan 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzin ve motorin fiyatına yeni indirim zam gelecek mi, ne zaman gelecek? İşte detaylar…

SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GELİŞMESİ: 3 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

MOTORİN FİYATLARI 3 NİSAN 2022

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GELİŞMESİ: 3 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

BENZİN FİYATLARI 3 NİSAN 2022

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GELİŞMESİ: 3 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

AKARYAKITTA SON DURUM

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GELİŞMESİ: 3 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

BRENT PETROL NE KADAR?

2 Nisan 2022 itibarıyla brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatındaki düşüşün benzin fiyatlarına da etki etmesi bekleniyor.

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