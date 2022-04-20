Haberler Yaşam BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 07:35

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Araç sahiplerinin anlık olarak takip ettiği benzin fiyatı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Brent petroldeki düşüş hali benzin fiyatı indirim beklentisi güçleniyor. İstasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıta zam veya indirim gelip gelmediğini sorgulayanlar ise benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi, sorusuyla güncel rakamları inceliyor. Bilindiği gibi motorin fiyatları 16 Nisan Cumartesi günü 1 lira 79 kuruş olmuştu. Peki 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi? İşte benzin fiyatları son veriler…