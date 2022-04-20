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Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 07:35

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Araç sahiplerinin anlık olarak takip ettiği benzin fiyatı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Brent petroldeki düşüş hali benzin fiyatı indirim beklentisi güçleniyor. İstasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıta zam veya indirim gelip gelmediğini sorgulayanlar ise benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi, sorusuyla güncel rakamları inceliyor. Bilindiği gibi motorin fiyatları 16 Nisan Cumartesi günü 1 lira 79 kuruş olmuştu. Peki 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi? İşte benzin fiyatları son veriler…

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

20 Nisan Çarşamba günü sabah saatleri itibariyle benzin fiyatları son gelişmeler aranan konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşının piyasalar üzerindeki hakimiyeti sürerken Brent petrolde dalgalanmalar görülüyor. Benzinin litre fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendirirken 20 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi? İşte güncel ve yeni akaryakıt benzin fiyatları son durum

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

BENZİN FİYATLARI SON DURUM

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

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BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya,

Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya,

İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya çıktı.

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Ukrayna-Rusya savaşı etkisiyle oluşan arz yönlü endişeler emtia fiyatlarında oynaklığa neden olmayı sürdürürken Brent petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

Haftanın açılış gününe yüzde 1 artışla 28 Mart'tan beri en yüksek seviye olan 113 doları görerek başlayan Brent petrol varil fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 112,04 dolardan işlem görüyor.

Yeni haftaya 108 doları aşarak başlayan ABD tipi ham petrol ise aynı dakikalarda 106,66 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?
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