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Haberler Yaşam BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:01

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son olarak Fed'in faiz artırımı sinyalleri ile brent petroldeki varil fiyatı gerileyince bu durum motorin ve benzin fiyatı için indirim beklentilerine neden oldu. Petrol piyasasından direkt olarak etkilenen akaryakıt fiyatlarında zam sonrası şimdi de düşüş bekleniyor. Hal böyleyken özellikle araç sahipleri "Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam geldi mi?" şeklindeki sorulara gün içerisinde yanıt arıyor. Konuyla ilgili gelişmeler ülke çapında yakından takip edilirken bilindiği üzere; akaryakıt fiyatları il il değişkenlik gösterebiliyor. Peki; 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı, zam beklentileriyle beraber bu hafta piyasalardaki öne çıkan gündem maddelerinin başında geldi. Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz gün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla beraber düşüş yaşamıştı. Hal böyleyken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri açığa çıktı. Bu noktada "24 Nisan 2022 motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Brent petrol, 115 dolar seviyesinden 107 dolara kadar gerilerken grafiğindeki dalgalı seyir devam ediyor. İşte benzin motorin fiyatı son dakika gelişmeleri…

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BRENT PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,69 düşüşle 106,50 dolar oldu. ABD tipi ham petrolün varili ise 101,88 dolardan alıcı buldu.

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BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'DE FAİZ SİNYALİ PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Petrol fiyatlarındaki son ciddi düşüş IMF'nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından yaşandı. Brent petrol IMF'nin açıklamasıyla yaklaşık 9 dolar birden düşerek 110 doların altına geriledi. Batı'nın Rusya'ya ambargo haberleriyle yukarı yönlü hareket eğilimine girerek yeniden 110 dolara dayanan Brent petrolü ABD'den gelen faiz artışı sinyali frenledi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti. IMF'nin düzenlediği küresel ekonomiye ilişkin panelde konuşan Powell'ın bankanın 3-4 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının 'masada' olduğunu ifade etmesi Brent petrol fiyatlarını olumsuz etkileyerek aşağı çekti.

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Fiyatlardaki düşüşte zayıf küresel büyüme ve ABD'de olası faiz artışı sinyalinin yanı sıra Çin'de Covid-19 artışı nedeniyle karantina başlatılması da etkili oldu.

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in "dış şoklara karşı bağışık olmadığını" ve Covid-19'un yayılmasının iç ekonomi üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan AB'nin Rus petrolüne yasaklama getirmesi olasılığıyla petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken Libya'da geçen haftaki üretim kesintileri ise petrol arz sıkıntısı endişelerini artırıyor.

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

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