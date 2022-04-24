Haberler Yaşam BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:01

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ! 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi,1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son olarak Fed'in faiz artırımı sinyalleri ile brent petroldeki varil fiyatı gerileyince bu durum motorin ve benzin fiyatı için indirim beklentilerine neden oldu. Petrol piyasasından direkt olarak etkilenen akaryakıt fiyatlarında zam sonrası şimdi de düşüş bekleniyor. Hal böyleyken özellikle araç sahipleri "Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam geldi mi?" şeklindeki sorulara gün içerisinde yanıt arıyor. Konuyla ilgili gelişmeler ülke çapında yakından takip edilirken bilindiği üzere; akaryakıt fiyatları il il değişkenlik gösterebiliyor. Peki; 24 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…